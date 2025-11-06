Бригада ставропольской краевой больницы совершила два выезда в села

Мобильная бригада Ставропольской краевой клинической больницы совершила два выезда в села Чернолесское и Новоселицкое Новоселицкого округа в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В общей сложности проведено более 150 консультаций, сообщили в правительстве Ставропольского края.
Врачей сопровождал передвижной лечебно-диагностический комплекс, в котором оборудованы кабинеты УЗИ и офтальмолога. Так, в селе Чернолесском невролог и офтальмолог приняли по 20 пациентов, ревматолог — 14, кардиолог — 13, врач ультразвуковой диагностики выполнил 20 исследований.
На базе Новоселицкой районной больницы специалисты провели почти 60 консультаций: кардиолог осмотрел 12 пациентов, ревматолог — 8, невролог — 16, офтальмолог — 13, гастроэнтеролог — 10. Выполнено 18 ультразвуковых исследований. Каждый пациент получил рекомендации по лечению, ведению здорового образа жизни, а в случае необходимости — направление на дополнительное обследование.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.