В Ростове проведут клиническое исследование препарата от рассеянного склероза

В Ростове-на-Дону и еще в пяти городах России проведут клиническое исследование III фазы препарата BCD-281, предназначенного для терапии рассеянного склероза. Об этом говорится на сайте одной из биотехнологических компаний.
Участие в клиническом исследовании смогут принять пациенты от 18 до 55 лет с ремиттирующим типом течения заболевания. Иными словами, люди у которых отмечаются как обострения, так и периоды ремиссии.
В компании подчеркивают, что ранее лекарство было всесторонне изучено.
Рассеянный склероз приводит к нарушениям двигательной активности или параличу. Чтобы замедлить прогрессирование заболевания, пациентам могут назначать препараты, изменяющие течение недуга.
Добавим, весной 2025 года донские власти сообщали, что уже более 800 жителей региона, страдающих рассеянным склерозом, удалось перевести на самые современные препараты. Это стало возможным благодаря совместным усилиям специалистов Центра неврологии и онкологической службы Ростовской областной клинической больницы.
