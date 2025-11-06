Минчанку приговорили к 5 годам лишения свободы за уклонение от уплаты Br2,5 млн налогов

Обвиняемая была директором субъекта хозяйствования, занимающегося сдачей в аренду недвижимого имущества. В суде установили, что с 2019 года по март 2023 года, используя схему «дробления бизнеса», руководитель уклонилась от уплаты НДС и налога на прибыль на общую сумму практически Br2,5 млн, что повлекло причинение ущерба государству в особо крупном размере.