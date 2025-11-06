Минчанку приговорили к 5 годам лишения свободы за уклонение от уплаты Br2,5 млн налогов

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанку приговорили к 5 годам лишения свободы, отсрочив исполнение основного наказания на три года, за уклонение от уплаты Br2,5 млн налогов путем дробления бизнеса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.
Обвиняемая была директором субъекта хозяйствования, занимающегося сдачей в аренду недвижимого имущества. В суде установили, что с 2019 года по март 2023 года, используя схему «дробления бизнеса», руководитель уклонилась от уплаты НДС и налога на прибыль на общую сумму практически Br2,5 млн, что повлекло причинение ущерба государству в особо крупном размере.
В суде обвиняемая вину не признала.
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Партизанского района Минска вынес обвинительный приговор. Кроме основного наказания, ей предстоит выплатить штраф в размере 500 базовых величин (Br21 тыс.). Также ее лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. -0-