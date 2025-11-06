Aftonbladet: Шведский аэропорт закрыли из-за беспилотника

2 ноября работу аэропорта Бремена пришлось ограничить на час из-за появления беспилотника около авиагавани. Его заметили в непосредственной близости от учреждения около 21:30, после чего аэропорт полностью прекратила взлеты и посадки. Полеты возобновились только в 22:22, при этом оператора аппарата установить не удалось.