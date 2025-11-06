Aftonbladet: Шведский аэропорт закрыли из-за беспилотника

Работу аэропорта Гетеборг-Ландветтер в Швеции приостановили из-за замеченного в воздухе беспилотника. Об этом в четверг, 6 ноября, сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на очевидцев.
Журналисты уточнили, что дрон заметили в 20 километрах к востоку от города Гетеборг. Очевидец якобы заметил беспилотник около 18:00 по местному времени (20:00 по московскому времени — прим. «ВМ»).
— Я понял, что это дрон, потому что он был очень маленьким и с огнями, — заявил мужчина, снявший объект на камеру, в беседе с газетой.
2 ноября работу аэропорта Бремена пришлось ограничить на час из-за появления беспилотника около авиагавани. Его заметили в непосредственной близости от учреждения около 21:30, после чего аэропорт полностью прекратила взлеты и посадки. Полеты возобновились только в 22:22, при этом оператора аппарата установить не удалось.
5 ноября министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о том, что Брюссель рассматривает возможность применения 4-й статьи Устава НАТО в связи с полетами беспилотников над военными базами и аэропортами королевства.