Суд в Москве обратил в доход РФ лицей-интернат, созданный Ходорковским*

Суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства лицей-интернат «Подмосковный», созданный экс-владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским* (признан в России иноагентом) и фактически ему принадлежащий. Об этом сообщил ТАСС из зала суда.