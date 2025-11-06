Ричмонд
Суд в Москве обратил в доход РФ лицей-интернат, созданный Ходорковским*

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства лицей-интернат «Подмосковный», созданный экс-владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским* (признан в России иноагентом) и фактически ему принадлежащий. Об этом сообщил ТАСС из зала суда.

«Исковое заявление заместителя генерального прокурора РФ — удовлетворить. Имущество общеобразовательного учреждения “Лицей-интернат “Подмосковный” обратить в доход государства”, — говорится в решении суда.

Также отмечалось, что данное постановление вступает в силу немедленно.

Ранее в октябре, как писал KP.RU, суд Москвы конфисковал земельный участок в подмосковной Жуковке, принадлежавший Ходорковскому*.

* — Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом.