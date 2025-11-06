Ричмонд
Роналду заявил, что в популярности превосходит даже Трампа

При этом футболист признался, что никогда не хотел быть настолько знаменитым.

Источник: Аргументы и факты

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср», заявил, что считает себя более известным, чем американский лидер Дональд Трамп. Соответствующе заявление он сделал в интервью журналисту Пирсу Моргану.

«Я известнее Трампа, я самый популярный человек в мире. Назовите хоть кого-то, кто знаменит больше меня», — сказал футболист.

При этом Роналду признался, что никогда не хотел быть настолько знаменитым.

Напомним, ранее португальский форвард возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2025 года по версии Forbes.

