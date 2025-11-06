Опрос: как россияне относятся к полному запрету вейпов

6 ноября 2025 года президент России Владимир Путин одобрил идею полностью запретить продажу вейпов на территории страны «Вот, Дмитрий Николаевич [Чернышенко, вице-премьер], головой кивает. Наше правительство это поддерживает», — сказал глава государства в ходе визита в Самару (цитата по ТАСС). С соответствующей просьбой к президенту обратилась руководитель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она попросила президента «дать распоряжение ввести полный запрет вейпов» на территории страны.