Опрос: как россияне относятся к полному запрету вейпов

Редакция Новостей Mail интересуется мнением читателей о полном запрете на продажу вейпов.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail проводила исследование на тему запрета вейпов в России среди читателей проекта 25—26 июня. Тогда в опросе приняли участие более 16 тысяч респондентов из более чем 50 регионов России.

Большинство россиян (60%) слышали о законопроекте, предполагающем полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет. 26% что-то слышали, но без подробностей, и 13% впервые узнали об этом из опроса.

Что касается инициативы о полном запрете продажи вейпов и электронных сигарет, 48% респондентов, которые курят, полностью поддерживают это предложение. 26% — совершенно не поддерживают, 13% — скорее поддерживают, 10% — скорее не поддерживают, 2% затруднились ответить.

Среди тех, кто не курит, поддерживают инициативу еще больше респондентов — 83%. 9% — скорее поддерживают, 4% — совершенно не поддерживают, 3% — скорее не поддерживают и 1% затруднились с ответом.

6 ноября 2025 года президент России Владимир Путин одобрил идею полностью запретить продажу вейпов на территории страны «Вот, Дмитрий Николаевич [Чернышенко, вице-премьер], головой кивает. Наше правительство это поддерживает», — сказал глава государства в ходе визита в Самару (цитата по ТАСС). С соответствующей просьбой к президенту обратилась руководитель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она попросила президента «дать распоряжение ввести полный запрет вейпов» на территории страны.