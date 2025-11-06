Опрос: как россияне относятся к полному запрету вейпов

Редакция Новостей Mail проводила исследование на тему запрета вейпов в России среди читателей проекта
Большинство россиян (60%) слышали о законопроекте, предполагающем полный запрет на продажу вейпов и электронных сигарет. 26% что-то слышали, но без подробностей, и 13% впервые узнали об этом из опроса.
Среди тех, кто не курит, поддерживают инициативу еще больше респондентов — 83%. 9% — скорее поддерживают, 4% — совершенно не поддерживают, 3% — скорее не поддерживают и 1% затруднились с ответом.
6 ноября 2025 года президент России Владимир Путин одобрил идею полностью запретить продажу вейпов на территории страны «Вот, Дмитрий Николаевич [Чернышенко, вице-премьер], головой кивает. Наше правительство это поддерживает», — сказал глава государства в ходе визита в Самару (цитата по ТАСС). С соответствующей просьбой к президенту обратилась руководитель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она попросила президента «дать распоряжение ввести полный запрет вейпов» на территории страны.