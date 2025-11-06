NYT: Бриллиант Габсбургов «Флорентиец» более полувека тайно хранился в Канаде

Бриллиант «Флорентиец», принадлежавший династии Габсбургов, правившей Австрийской империей, не был украден или потерян в 1919 году. На самом деле, аристократическая семья тайно хранила его в одном из банков канадской провинции Квебек на протяжении более 50 лет. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на потомков правителей империи.