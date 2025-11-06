Ричмонд
NYT: Бриллиант Габсбургов «Флорентиец» более полувека тайно хранился в Канаде

Бриллиант «Флорентиец», принадлежавший династии Габсбургов, правившей Австрийской империей, не был украден или потерян в 1919 году. На самом деле, аристократическая семья тайно хранила его в одном из банков канадской провинции Квебек на протяжении более 50 лет. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на потомков правителей империи.

«Флорентиец» — это бриллиант светло-желтого цвета с легким зеленым оттенком, вес которого превышает 137 карат. Его происхождение связывают с итальянской династией Медичи, завозом в Европу португальскими колонистами из Индии и огранкой в средние века для бургундского герцога Карла Смелого. После падения имперской династии Австрии возникли слухи о том, что бриллиант был украден, разделен и перепродан.

— Настоящая история бриллианта, впервые рассказанная потомками Карла I (последний император Австрии — прим. «ВМ»), заключается в том, что он никуда не пропадал. Он хранился в банковском сейфе в Канаде с тех пор, как семья бежала туда в разгар Второй мировой войны, — говорится в материале.

В конце лета 2024 года специалисты обнаружили на алмазном месторождении Эбелях в Анабарском районе Якутии крупный алмаз ювелирного качества. Вес находки составил 262,5 карата. В мае глава региона Айсен Николаев сообщил, что компания «Алроса» выставит на аукцион крупнейший в России бриллиант «Новое солнце».