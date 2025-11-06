Ричмонд
Путин рассказал о спортсмене, который перепутал немецкий и английский языки

Президент РФ заявил о создании условий получения образования для молодых атлетов.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин, говоря о создании условий получения образования для спортсменов, привел случай из своей жизни.

«У нас был, по-моему, призер мира, чемпион Европы. Ну, вот учился в хорошем вузе пришел на занятия по немецкому языку. Полчаса отсидел, через полчаса понял, что там английский, оказывается», — рассказал президент РФ на заседании Совета по физкультуре и спорту.

При этом, отметил Путин, это был очень хороший парень, «добрый, крутой».

Глава РФ назвал вопрос совмещения спорта и получения хорошего образования для будущей карьеры вне спорта важным.

«Надо создать условия, чтобы они могли получать нормальное образование», — сказал он.

Отметим, на заседании совета по развитию физической культуры и спорта, проходившем в Самаре, Путин заявил, что в стране регулярно занимаются спортом более 93 процентов детей.