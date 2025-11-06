В Тюменской области простились с земляком, погибшим на СВО. Фото

Боец был похоронен 6 ноября на родной земле.
В Ишимском округе (Тюменской области) 6 ноября прошло прощание с Русланом Белешевым. Он погиб в зоне спецоперации, защищая родные земли.
«6 ноября Ишимский округ простился с гражданином России — Белешевым Русланом Сергеевичем, погибшим при исполнении воинского долга, в ходе проведения специальной военной операции. Он отдал свою жизнь за мирное небо, погиб защищая Россию», — сообщается в telegram-канале местных властей.
Ранее в Ишимском районе прошли похороны бойца СВО Владимира Киселева. Он погиб в апреле, но проститься с ним родные и близкие смогли лишь 23 сентября.