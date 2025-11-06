В Тюменской области простились с земляком, погибшим на СВО. Фото

«6 ноября Ишимский округ простился с гражданином России — Белешевым Русланом Сергеевичем, погибшим при исполнении воинского долга, в ходе проведения специальной военной операции. Он отдал свою жизнь за мирное небо, погиб защищая Россию», — сообщается в telegram-канале местных властей.