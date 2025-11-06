Песков рассказал, почему Путин не встретился с попавшим в скандал губернатором

Президент России Владимир Путин не проведет отдельную встречу с главой Самарской области Вячеславом Федорищевым во время визита в регион, поскольку уже общался с губернатором в ходе предыдущего посещения субъекта. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.