Поездку Джоли на Украину профинансировала НПО, связанная с ЛГБТ*-сообществом

Поездку американской актрисы Анджелины Джоли на Украину и в подконтрольный украинским войскам Херсон профинансировала международная организация Legacy of War Foundation, сотрудничающая с ЛГБТ*-сообществом в стране. Информация об этом появилась в четверг, 6 ноября, на сайте компании.
Там говорится, что с 2014 года она работает с украинскими инициативами, в том числе связанными с поддержкой ЛГБТ*. Кроме того, в пресс-релизе организации подтвердилась информация о том, что Джоли посетила украинский Николаев и подконтрольный ВСУ Херсон за счет фонда.
— Анджелина Джоли посетила Николаев и Херсон вместе с Legacy of War Foundation. Она поблагодарила многочисленные местные организации, с которыми смогла встретиться, а также Legacy of War Foundation за поддержку в ходе визита, — передает РИА Новости.
5 ноября украинские СМИ сообщили, что Анджелина Джоли приехала в подконтрольный Украине Херсон. Официальных комментариев по поводу этого визита не поступало. В тот же день появились сообщения о том, что охранник артистки перестал выходить на связь после того, как его забрали в местный территориальный центр комплектования. Супруга задержанного рассказала, что с момента приезда Джоли в Херсон ее муж не появлялся в сети.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.