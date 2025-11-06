Поездку Джоли на Украину профинансировала НПО, связанная с ЛГБТ*-сообществом

5 ноября украинские СМИ сообщили, что Анджелина Джоли приехала в подконтрольный Украине Херсон. Официальных комментариев по поводу этого визита не поступало. В тот же день появились сообщения о том, что охранник артистки перестал выходить на связь после того, как его забрали в местный территориальный центр комплектования. Супруга задержанного рассказала, что с момента приезда Джоли в Херсон ее муж не появлялся в сети.