Миронов призвал бизнес готовиться к оргнабору мигрантов

Стоило МВД наметить контуры будущей реформы, как раздались недовольные голоса из предпринимательской среды: мол, бизнесу нужен’доступ к гибкой рабочей силе«, для чего следует сохранить патентную систему. Давайте расшифруем, что значит “гибкая рабочая сила”: это масса бесцельно шатающихся мигрантов, из которой легко в любой момент выдернуть нужного человечка, нанять задёшево “всерую” и также легко избавиться, когда исчезнет нужда.