Миронов призвал бизнес готовиться к оргнабору мигрантов

Стоило МВД наметить контуры будущей реформы, как раздались недовольные голоса из предпринимательской среды: мол, бизнесу нужен’доступ к гибкой рабочей силе«, для чего следует сохранить патентную систему. Давайте расшифруем, что значит “гибкая рабочая сила”: это масса бесцельно шатающихся мигрантов, из которой легко в любой момент выдернуть нужного человечка, нанять задёшево “всерую” и также легко избавиться, когда исчезнет нужда.
Сергей Михайлович Миронов.
Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель думской фракции СР.
Миронов напомнил о законопроекте фракции «Справедливая Россия» по отмене патентной системы и переходу к целевому оргнабору мигрантов. Он отметил, что совершенствование механизмов оргнабора является одним из ключевых направлений Концепции государственной миграционной политики РФ, подписанной президентом Владимиром Путиным.
«Откуда появился данный “кадр”, чем занимается, что дальше будет делать — нанимателю без разницы. Очень удобная ситуация, только с ней пора кончать», — подчеркнул парламентарий.
Политик отметил, что работодатели должны взять на себя больше ответственности за пребывание нанятых мигрантов в России, а переход на новую модель — «приехал, поработал, уехал» — необходим и неизбежен для развития страны.
Ранее сообщалось, что по итогам второго этапа операции «Нелегал-2025» в Подмосковье более 4,3 тысячи иностранных граждан будут выдворены из России. Судебные органы приняли соответствующие решения об административном выдворении в рамках оперативно-профилактических мероприятий, проведённых с 13 по 22 октября. Основной целью операции было выявление преступлений и административных нарушений в миграционной сфере.
