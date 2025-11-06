Поезд Деда Мороза начнет путешествие по городам России 19 ноября

В холдинге уточнили, что продажа билетов на развлекательную программу в поезде и кукольное представление на первом отрезке пути (до Омска) начнётся сразу после отправления Поезда Деда Мороза из Великого Устюга 9 ноября в 15:00 по московскому времени. Также сообщается, что тогда же будет опубликован полный перечень остановок поезда. При этом, начиная с 19 ноября, Поезд Деда Мороза осуществит остановки с праздничным представлением более чем в 70 городах России.