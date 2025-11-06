Поезд Деда Мороза начнет путешествие по городам России 19 ноября

Поезд Деда Мороза отправится в путешествие по городам России из Владивостока 19 ноября, о чём проинформировали в Telegram-канале РЖД.
«9 ноября главный зимний волшебник страны у себя на родине, в Великом Устюге, проверит готовность поезда и отправится на нем во Владивосток. Именно этот город станет отправной точкой его пятого большого путешествия, которое начнется на Транссибе» — говорится в сообщении.
В холдинге уточнили, что продажа билетов на развлекательную программу в поезде и кукольное представление на первом отрезке пути (до Омска) начнётся сразу после отправления Поезда Деда Мороза из Великого Устюга 9 ноября в 15:00 по московскому времени. Также сообщается, что тогда же будет опубликован полный перечень остановок поезда. При этом, начиная с 19 ноября, Поезд Деда Мороза осуществит остановки с праздничным представлением более чем в 70 городах России.
Поезд Деда Мороза — это совместная инициатива правительства Вологодской области и Российских железных дорог, в рамках которой Дед Мороз курсирует по российским населенным пунктам, представляя новогоднее шоу. Дебютный тур этого проекта состоялся 5 декабря 2021 года.