Для ноября даже тепло: В Молдове мало солнца, но зимние вещи пока можно не доставать — +12 градусов

Прогноз погоды в Молдове на пятницу, 7 ноября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Погода для ноября в Молдове остается достаточно теплой.

Днем 7 ноября 2025 — +12 градусов.

Облачно, солнца совсем мало.

Ночью — +5 градусов.

Осадков не ожидается.

В последующие сутки ожидается такая же температура воздуха и дожди.

