В Госдуме рассмотрят предложение о запрете вейпов в ближайшее время

В тот же день во время посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре президент России Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов в стране. В ответ на предложение руководителя общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерины Лещинской. Глава государства одобрительно кивнул, добавив, что «важно не только такое решение, но и проведение соответствующей работы» среди молодежи.