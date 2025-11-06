Ричмонд
В Госдуме рассмотрят предложение о запрете вейпов в ближайшее время

Инициативу о полном запрете продажи вейпов в России могут рассмотреть уже в ближайшее время. Об этом в четверг, 6 ноября, заявил вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков от фракции «Новые люди».

— Вейпы — это зло. Государственная Дума рассмотрит запрет продажи вейпов в ближайшее время, — подчеркнул парламентарий в беседе с РИА Новости.

В тот же день во время посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре президент России Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов в стране. В ответ на предложение руководителя общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерины Лещинской. Глава государства одобрительно кивнул, добавив, что «важно не только такое решение, но и проведение соответствующей работы» среди молодежи.

31 октября правительство Пермского края предложило запретить розничную продажу вейпов — инициативу рассмотрят на заседании краевого законодательного собрания в ноябре. В рамках законопроекта установят административные штрафы для должностных лиц в размере от 15 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.