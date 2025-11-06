Аппарат МРТ впервые появился в районной поликлинике Минска

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отделение магнитно-резонансной томографии открылось во 2-й центральной районной поликлинике Фрунзенского района Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Ранее в поликлинике заработал кабинет компьютерной томографии.
Открытие отделения МРТ стало важным этапом в развитии городской системы здравоохранения. Впервые такой диагностический центр открыт не в больнице или технологическом центре, а именно в районной поликлинике. До этого подобное оборудование размещалось только в более крупных медицинских учреждениях.
Поликлинический диагностический центр теперь состоит из аппаратов МРТ и КТ, а также конусно-лучевого компьютерного томографа, рентгеностоматологического аппарата, маммографа и т.д. Данное оборудование позволит выполнять весь спектр диагностических исследований для пациентов не только Фрунзенского района, но и других районов столицы.
По словам главы администрации Фрунзенского района Минска Артема Шегидевича, появление нового отделения — шаг к улучшению качества диагностики. Это позволит сделать диагностику более точной и качественной.
Заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Тихонов отметил, что это уже 14-й МРТ-аппарат в Минске. Его установка была вызвана высокой востребованностью таких диагностических услуг со стороны жителей Фрунзенского района. С появлением нового оборудования доступность МРТ-исследований значительно возрастет. -0-