Аппарат МРТ впервые появился в районной поликлинике Минска

Открытие отделения МРТ стало важным этапом в развитии городской системы здравоохранения. Впервые такой диагностический центр открыт не в больнице или технологическом центре, а именно в районной поликлинике. До этого подобное оборудование размещалось только в более крупных медицинских учреждениях.