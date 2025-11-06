Врачи спасли юношу с колпачком в легких, который он вдохнул 14 лет назад

Врачи государственной клинической больницы № 5 во Владимире спасли молодого человека, у которого на протяжении 14 лет был в легких колпачок от ручки. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Инородный предмет нашли во время компьютерной томографии бронхов. Мужчина рассказал, что вдохнул колпачок в детстве и долго не обращал на это внимания. В результате наличие инородного тела привело к развитию пневмонии, которую не удавалось вылечить.
— Врач-эндоскопист главный внештатный специалист Минздрава Владимирской области по эндоскопии Еремин Андрей Владимирович успешно удалил инородное тело. Теперь пациенту предстоит пройти консервативное лечение в пульмонологическом отделении, — сообщила пресс-служба больницы в VK.
Специалисты подчеркнули, что при попадании инородных предметов в организм необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.
Врачи Морозовской больницы в Москве смогли спасти мальчика, который проглотил 38 магнитов. Через восемь дней мальчика выписали домой в здоровом состоянии.
Кроме того, китайским медицинским специалистам удалось достать из кишечника мужчины керамическую ложку, которую он пять месяцев назад проглотил в состоянии алкогольного опьянения и считал произошедшее сном.