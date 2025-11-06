В Госдуме призвали родителей 30-летних россиян торопить их со вступлением в брак

Родителям 30-летних россиян стоит торопить их со вступлением в брак. Такое мнение выразила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«Если родитель давит на свою дочь в 30 лет (по поводу брака — Прим. ред.), то я считаю, что так делать можно и нужно. Я не вижу в этом ничего плохого», — отметила депутат, слова которой приводит «Татар-информ».
Останина подчеркнула, что давить на детей в плане замужества не стоит в 15 лет, однако после 18 лет эта тема становится актуальна. По словам депутата, родителям россиян также стоит выстраивать с детьми доверительные отношения, чтобы советы по вступлению в брак не воспринимались как давление.
Она отметила, что некоторые родители также настаивают на том, чтобы их дети первостепенно получили образование, прежде чем задумывались о планировании и создании семьи.
Ранее KP.RU сообщал, что в России за последние пять лет заметно вырос средний возраст женихов и невест — с 30,7 до 33,2 года среди женщин и с 32,8 до 35,3 года среди мужчин.