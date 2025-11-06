В АТОР объяснили ситуацию с паромом, который не смог высадить пассажиров в Сочи: вот что сказали

Ассоциация туроператоров России (АТОР) прокомментировал ситуацию с паромом Sea Bridge, прибывшим из турецкого Трабзона к берегам Сочи. Судно не смогло высадить 20 пассажиров в порту российского курортного города из-за отсутствия необходимого разрешения.
«Российская сторона не приняла Sea Bridge, поскольку у него нет разрешения на вход на территорию РФ, и более того, сам порт Сочи был закрыт для учений до 12:00», — говорится в сообщении АТОР.
Отмечается, что прибывший из Трабзона паром должен был восстановить морское сообщение с РФ спустя несколько лет. В настоящий момент судно продолжает находиться на рейде в районе порта Сочи с момента прибытия туда около 10:00 по московскому времени. Известно, что на борту Sea Bridge находятся 18 граждан России и два гражданина Турции.