В АТОР объяснили ситуацию с паромом, который не смог высадить пассажиров в Сочи: вот что сказали

Отмечается, что прибывший из Трабзона паром должен был восстановить морское сообщение с РФ спустя несколько лет. В настоящий момент судно продолжает находиться на рейде в районе порта Сочи с момента прибытия туда около 10:00 по московскому времени. Известно, что на борту Sea Bridge находятся 18 граждан России и два гражданина Турции.