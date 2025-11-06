В Волжском нашли и благоустроили могилу двоюродного брата Ленина

В городе Волжский Волгоградской области благоустоили место захоронения Степана Горшкова, двоюрнодного брата Владимира Ленина, сообщает Telegram-канал «Дума о Волжском».
«Место захоронения останков двоюродного брата В. И. Ленина — Степана Николаевича Горшкова, сотрудника Комитета государственных сооружений и общественных работ при Астраханском губсовнархозе, затем — политотдела Волжско-Каспийской военной флотилии, установили и благоустоили коммунисты города Волжский», — сказано в публикации.
По словам первого секретаря городской Думы Александра Кудрявцева, активисты провели уборку могилы, восстановили табличку о захороненных жителях села и добавили информацию о Степане Горшкове.
Есть несколько версий гибели Степана Горшкова. Соглано одной из них, в 1921 году он отправился в Петроград для встречи с Владимиром Лениным. На обратном пути в Астрахань Степан Горшков заболел тифом и умер в больнице села Безродное. По другой версии, его назначили казначеем этапа № 25 в населенном пункте Тундутово. Однако по пути Сергей Горшков заболел и скончался в Безродном.
Двоюродного брата Владимира Ленина похоронили на сельском кладбище на территории современного седьмого микрорайона Волжского. В 1968 году останки жителей села, а также Степана Горшкова, перенесли и захоронили на городском кладбище № 1. На протяжении долгого времени захоронение было заброшенным.