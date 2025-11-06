В Волжском нашли и благоустроили могилу двоюродного брата Ленина

Есть несколько версий гибели Степана Горшкова. Соглано одной из них, в 1921 году он отправился в Петроград для встречи с Владимиром Лениным. На обратном пути в Астрахань Степан Горшков заболел тифом и умер в больнице села Безродное. По другой версии, его назначили казначеем этапа № 25 в населенном пункте Тундутово. Однако по пути Сергей Горшков заболел и скончался в Безродном.