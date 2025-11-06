Шаляпин рассказал, что поставил пять памятников на могилы родственников

— Я со всеми на расстоянии: деньги перевел — и все. Просто бывает, что у человека нет денег даже на еду. У меня в Волгограде есть такие родственники. Я вообще стараюсь 10−15 процентов тратить на благотворительность. При этом я заметил, что когда тратишь эти деньги, они начинают тебе возвращаться. Боженька посылает, — рассказал Шаляпин в беседе с «МК».