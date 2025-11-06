Шаляпин рассказал, что поставил пять памятников на могилы родственников

Российский певец Прохор Шаляпин в четверг, 6 ноября, что он содержит много родственников, в том числе тех, у кого нет возможности и помогает им финансово. Он добавил, что поставил пять памятников на могилы членов своей семьи, которым «никто больше не поставит».
Артист отметил, что полученные за выступления деньги у него «надолго не задерживаются». При этом он держит дистанцию с родственниками.
— Я со всеми на расстоянии: деньги перевел — и все. Просто бывает, что у человека нет денег даже на еду. У меня в Волгограде есть такие родственники. Я вообще стараюсь 10−15 процентов тратить на благотворительность. При этом я заметил, что когда тратишь эти деньги, они начинают тебе возвращаться. Боженька посылает, — рассказал Шаляпин в беседе с «МК».
26 сентября Прохор Шаляпин заявил, что не рассчитывает на большую пенсию после завершения карьеры музыканта. Он отметил, что на протяжении многих лет полагался только на собственные силы и старался зарабатывать деньги самостоятельно посредством участия в корпоративах, концертах и частных мероприятиях.