Землю ждут рекордные магнитные бури 7 ноября

«Земле 7 ноября, предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года и одну из самых сильных за последние несколько лет. Модель движения плазмы очень похожа на то, что предшествовало 11 — 12 мая прошлого года магнитной буре высшего уровня G5, когда к Земле пришло одновременно несколько выбросов, собравшихся по пути в единую структуру рекордных размеров», — говорится в тексте.
Эксперты отметили, что допускают пересчёт мощности магнитной бури в сторону усиления, так как на Солнце произошла ещё одна вспышка, которая пока не учтена в прогнозах. Сейчас ожидаются колебания категории G3—G4, что уже свидетельствует о сильной буре.
Ранее врач-терапевт Виктор Лишин заявил, что накрывшая Землю 6 ноября магнитная буря уровня G3 способна провоцировать серьёзные недомогания у людей с хроническими заболеваниями. По его словам, влияние геомагнитных возмущений на гипертоников доказано, несмотря на существование скептических мнений среди специалистов.
