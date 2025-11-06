На Украине снизилось число учеников, которые считают украинский язык родным

Руководитель межрегионального управления Госслужбы качества образования Украины Светлана Бабинец выступила с заявлением, что на сегодняшний день в стране число учеников, которые считают украинский язык родным, сократилось с 71 до 64%.
При этом, как отметила Бабинец, доля уменьшилась и среди родителей — с 79 до 71%. Также она рассказала, что в настоящее время 40% украинских школьников общаются друг с другом на русском языке.
«Русский язык еще распространен и в быту. На нем дома и с ровесниками общаются 30% молодых людей», — приводит слова Бабинец местное издание «Страна.ua».
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве отстранили от работы руководителя одного из центров изучения английского языка из-за того, что она общалась с детьми на русском языке.