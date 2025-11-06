Ричмонд
Lebanon 24: сына Каддафи освободили из-под стражи в Ливане

Ганнибал находился под арестом с 2015 года.

Источник: Аргументы и факты

Правительство национального единства Ливии объявило об освобождении из-под стражи Ганнибала Каддафи, сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи.

«Ливанские власти освободили Ганнибала Каддафи, сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи (1942−2011), из-под стражи», — пишет Lebanon 24.

Сообщается, что также был отменен запрет на выезд Ганнибала Каддафи из страны. Кроме того, ливанский суд постановил освободить его от уплаты ранее установленного залога в $11 млн.

Отметим, Ганнибал Каддафи находился в ливанской тюрьме с 2015 года, когда его похитили боевики движения «Амаль» в Сирии, где он жил в качестве политического изгнанника. Впоследствии Ганнибала Каддафи передали ливанским властям, в 2017 году ему было предъявлено обвинение в сокрытии информации о пропавшем шиитском имаме Мусе Садре, который исчез в 1978 оду.

