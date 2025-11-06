Уиткофф рассказал, что провел с Путиным в общей сложности не менее 24 часов

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что провел уже шесть встреч с президентом России Владимиром Путиным, и каждая из них длилась не менее четырех часов.
«Я встречался с ним шесть раз. Не помню, чтобы встреча длилась менее четырех часов», — сказал он на Американском бизнес-форуме в Майами.
По его утверждениям, некоторые из этих встреч с российским лидером продолжались до пяти часов. Так, в общей сложности встречи Путина и Уиткоффа продлились не менее 24 часов.
Как писал сайт KP.RU, 13 октября глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, о чем его спецпредставитель говорил с Владимиром Путиным на протяжении пяти часов. По словам американского лидера, обсуждались «интересные вещи». Хозяин Овального кабинета признался, что сам он не рассчитывал, что беседа получится такой продолжительной. Поскольку, по его оценке, диалог должен был занять порядка 15−20 минут. Однако процесс занял больше времени из-за неопытности Уиткоффа.