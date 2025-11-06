Уиткофф рассказал, что провел с Путиным в общей сложности не менее 24 часов

Как писал сайт KP.RU, 13 октября глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, о чем его спецпредставитель говорил с Владимиром Путиным на протяжении пяти часов. По словам американского лидера, обсуждались «интересные вещи». Хозяин Овального кабинета признался, что сам он не рассчитывал, что беседа получится такой продолжительной. Поскольку, по его оценке, диалог должен был занять порядка 15−20 минут. Однако процесс занял больше времени из-за неопытности Уиткоффа.