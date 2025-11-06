Аномально тёплая осень мешает подмосковным змеям впасть в спячку

«Для погружения в состояние бримации змеям необходим устойчивый сигнал в виде похолодания. Идеальным является стабильное снижение ночных температур ниже плюс 5 градусов. В ноябре в Подмосковье сложились уникальные условия: дневные температуры поднимаются до плюс 7 — плюс 11 градусов, а ночные редко опускаются ниже плюс 3 градусов», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что на территории Подмосковья обитают три вида змей: обыкновенная гадюка — ядовитая, а уж и медянка — безвредные. Все они занесены в Красную книгу Московской области. Как только установится устойчивая минусовая температура и лесная подстилка промёрзнет, змеи уйдут в спячку до весны, заверили специалисты.
Ранее Life.ru писал, что в Московской области наблюдается активность змей: сотни ужей облюбовали набережные Дубны. Местные жители отмечают, что ползучих рептилий теперь можно часто встретить на Комсомольской и Менделеевской набережных. Некоторые горожане выражают обеспокоенность соседством с животными, вспоминая случаи укусов и опасность для детей, тогда как другие считают змей безобидными и жалуются на их трудности передвижения по тёплому асфальту.
