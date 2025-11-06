Аномально тёплая осень мешает подмосковным змеям впасть в спячку

Ранее Life.ru писал, что в Московской области наблюдается активность змей: сотни ужей облюбовали набережные Дубны. Местные жители отмечают, что ползучих рептилий теперь можно часто встретить на Комсомольской и Менделеевской набережных. Некоторые горожане выражают обеспокоенность соседством с животными, вспоминая случаи укусов и опасность для детей, тогда как другие считают змей безобидными и жалуются на их трудности передвижения по тёплому асфальту.