Путин: Необходимо создать стратегию развития спортивной медицины к 2030 году

Ранее Путин сообщил, что в стране построено более 370 тысяч спортивных объектов, и их количество будет увеличиваться. Он отметил, что строительство охватывает как крупные стадионы и спортивные комплексы, так и повседневные площадки для занятий спортом в школах, вузах, парках и дворах. Глава государства подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена.