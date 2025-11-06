Путин: Необходимо создать стратегию развития спортивной медицины к 2030 году

«Задачи врачебно-физкультурной деятельности в спорте в целом следует утвердить в стратегии развития спортивной медицины до 2030 года. Прошу заняться её формированием правительство, Федеральное медико-биологическое агентство и, конечно, регионы», — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что стратегия должна объединять задачи физкультурно-оздоровительной и медицинской работы в спорте. Документ планируется сформировать с участием федеральных и региональных органов власти, а также профильных агентств, чтобы системно развивать спортивную медицину и улучшать подготовку спортсменов.
Ранее Путин сообщил, что в стране построено более 370 тысяч спортивных объектов, и их количество будет увеличиваться. Он отметил, что строительство охватывает как крупные стадионы и спортивные комплексы, так и повседневные площадки для занятий спортом в школах, вузах, парках и дворах. Глава государства подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена.
