Вьетнамцы отвезли вещи для военнослужащих

— В Шахтерском детском доме нас радостно встречали ребятишки, и мы долго общались с ними, рассказывали о российско-вьетнамской дружбе, — продолжает Дык Хай Фам. — Я рассказывал, что Советский Союз помогал Вьетнаму в войне с США, мы это помним, ведь я сам в середине 1980-х годов переехал в СССР и стал здесь работать. И Россия стала для меня второй родиной. Поэтому сейчас помогаем новым регионам, участникам специальной военной операции.