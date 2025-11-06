Вьетнамцы отвезли вещи для военнослужащих

Вьетнамская делегация совершила очередную поездку в зону специальной военной операции и отвезла российским военнослужащим гуманитарный груз.
Член президиума Общества российско-вьетнамской дружбы и президент фонда «Национальный центр развития и укрепления вьетнамского сообщества» в РФ Дык Хай Фам отметил, что это был 30-й гуманитарный конвой.
— Мы повезли четыре грузовика, забитых полностью, до отказа, и побывали в трех новых российских регионах: Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, — рассказывает Дык Хай Фам. — Делегация оказалась интернациональной: гуманитарную помощь собирали и отвозили вьетнамцы, работающие в Москве: Фам Чунг Шон, девушки Данг Тхи Лыонг, Нгуен Тхи Хань, гражданин Таджикистана Дустмурод Амирбегович и атаман Донского казачьего войска Виталий Иванов, ветеран СВО Валерий Зинкевич, а также волонтер Любовь Сидорова с позывным «Фея».
В Херсонской области вьетнамская делегация посетила Алешкинский детский дом.
— Для подопечных мы передали 130 детских кроватей в полном комплекте, одежду: зимние шапки, шарфы, теплые спортивные штаны, костюмы, толстовки, футболки, куртки, жилетки, — продолжает Дык Хай Фам.
А часть необходимых вещей они оставили местным волонтерам, чтобы те передавали военнослужащим гуманитарную помощь от вьетнамских друзей. Для бойцов, воюющих в Токмаке Херсонской области, вьетнамская делегация также привезла необходимые вещи. Для солдат передали спортивные костюмы, военные брюки, толстовки, камуфляж, теплые водолазки, футболки, штаны.
После Алешкинского детского дома колонна гуманитарного конвоя разделилась на две части и выдвинулась в разных направлениях: одна машина с грузом для военных поехала в Токмак, а три остальные отправились доставлять гуманитарную помощь для военных в Донецке и детский дом в городе Шахтерске Донецкой Народной Республики, где в советское время работало много вьетнамцев.
— В Шахтерском детском доме нас радостно встречали ребятишки, и мы долго общались с ними, рассказывали о российско-вьетнамской дружбе, — продолжает Дык Хай Фам. — Я рассказывал, что Советский Союз помогал Вьетнаму в войне с США, мы это помним, ведь я сам в середине 1980-х годов переехал в СССР и стал здесь работать. И Россия стала для меня второй родиной. Поэтому сейчас помогаем новым регионам, участникам специальной военной операции.
Гуманитарной помощью Дык Хай Фам занимается с 2022 года. Сначала собирали необходимые вещи вместе с вьетнамцами, работающими в Москве, и отправляли груз на Донбасс с волонтерами.
— Но потом я специально купил машину и стал ездить в новые российские регионы сам, — отмечает Хай.
Вьетнамцы уточнили, что еще нужно бойцам и детям, и продолжили сбор вещей.
СПРАВКА.
Общество российско-вьетнамской дружбы создано 31 июля 1958 года. Главной целью ОРВД является укрепление и развитие дружбы между народами России и Вьетнама, ознакомление населения обеих стран с историей, культурой, традициями, жизнью Вьетнама и России, налаживание связей с соотечественниками, участие в популяризации русского языка во Вьетнаме.