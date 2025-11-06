Умерла Полин Коллинз, актриса из фильма «Ширли Валентайн» и сериала «Доктор Кто»

Умерла Полин Коллинз, британская актриса, сыгравшая главную роль в фильме «Ширли Валентайн» и снимавшаяся в научно-фантастическом телесериале «Доктор Кто». Об этом сообщает вещательная корпорация BBC.
«Полин значила так много для стольких людей, играя множество ролей. Яркая, живая, остроумная личность на сцене и на экране», — говорится в сообщении источника со ссылкой на заявление семьи актрисы.
Полин Коллинз умерла в возрасте 85 лет. Последние мгновения она провела в окружении родственников и близких людей в доме для престарелых в Лондоне. Согласно источнику, последние несколько лет актриса страдала от болезни Паркинсона.
