Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков объяснил, почему в Самаре Путин не встретится с Федорищевым

Президент России Владимир Путин не встретится с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым во время поездки в Самару, поскольку они встречались «совсем недавно» во время прошлого визита в город. Об этом в четверг, 6 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин не встретится с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым во время поездки в Самару, поскольку они встречались «совсем недавно» во время прошлого визита в город. Об этом в четверг, 6 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Отдельная встреча была совсем недавно в ходе прошлого посещения Самары, — пояснил представитель Кремля в беседе «Ведомости».

26 октября Владимир Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск, где глава Генерального штаба российских войск Валерий Герасимов вместе с командующими сообщили ему о положении дел на передовой.

27 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания в региональном правительстве пообещал быть вежливым с подчиненными еще десять дней. До этого глава региона матом уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова во время проверки местной школы, когда чиновники подошли к камню с разбитой мемориальной табличкой в честь ветеранов Великой Отечественной войны.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше