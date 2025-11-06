Песков объяснил, почему в Самаре Путин не встретится с Федорищевым

27 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания в региональном правительстве пообещал быть вежливым с подчиненными еще десять дней. До этого глава региона матом уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова во время проверки местной школы, когда чиновники подошли к камню с разбитой мемориальной табличкой в честь ветеранов Великой Отечественной войны.