Песков объяснил, почему в Самаре Путин не встретится с Федорищевым

Президент России Владимир Путин не встретится с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым во время поездки в Самару, поскольку они встречались «совсем недавно» во время прошлого визита в город. Об этом в четверг, 6 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Отдельная встреча была совсем недавно в ходе прошлого посещения Самары, — пояснил представитель Кремля в беседе «Ведомости».
26 октября Владимир Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск, где глава Генерального штаба российских войск Валерий Герасимов вместе с командующими сообщили ему о положении дел на передовой.
27 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания в региональном правительстве пообещал быть вежливым с подчиненными еще десять дней. До этого глава региона матом уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова во время проверки местной школы, когда чиновники подошли к камню с разбитой мемориальной табличкой в честь ветеранов Великой Отечественной войны.