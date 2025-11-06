Ричмонд
В Ростовской области спасли краснокнижного белого аиста

Донские орнитологи провели операцию раненой краснокнижной птице.

Источник: Комсомольская правда

В Южном парке птиц Малинки в Ростовской области спасли краснокнижного белого аиста. Пернатая оказалась девочкой, сейчас она идет на поправку.

Раненую птицу нашли около трассы в Калужской области. После этого ее доставили в Ростовскую область для лечения. На месте специалисты сразу же диагностировали открытый перелом запястья, а на рентгеновском снимке отметили следы дроби.

В итоге донские орнитологи провели срочную операцию, она завершилась успешно. Сейчас проводится курс антибиотиков и обезболивающих препаратов. Птице ставят капельницы.

Сотрудники парка Малинки намерены сделать все возможное для улучшения состояния аиста. Они надеются, что после выздоровления птица сможет жить в парке вместе с другими пернатыми питомцами.

