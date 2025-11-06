СМИ: Француз нашел клад на 700 тысяч евро, копая яму для бассейна

Француз нашел клад из золотых слитков и монет на сумму примерно 700 тысяч евро во время строительства бассейна на своем участке. Об этом сообщает радиостанция France Info.
— Житель французской коммуны Невиль-сюр-Сон неподалеку от Лиона наткнулся на сокровище из золота стоимостью 700 тысяч евро. Он подготавливал свой участок под строительство бассейна (…) В ходе работ в саду в мае этого года мужчина наткнулся на золотые монеты и слитки, — говорится в материале.
Личность того, кто спрятал это сокровище, остается неизвестной. Как сообщает радиостанция, предыдущий владелец земли уже скончался, а найденное золото было завернуто в полиэтиленовые пакеты.
Благодаря сохранившейся нумерации слитков, правоохранительные органы смогли установить, что золото было отлито около 15−20 лет назад на местном заводе и было приобретено легальным путем, передает радиостанция.
Ранее немец случайно обнаружил клад древнеримских монет в Нижней Саксонии, когда искал ценности при помощи металлоискателя в районе деревни Борсум в 2017 году. Однако из-за того, что работы велись незаконно, он решил утаить находку от официальных органов.