Военкор Коц призвал не ждать скорого окончания СВО

Специальная военная операция (СВО) на Украине не завершится в скором времени, а России необходимо готовиться к новым вооруженным конфликтам. Об этом в четверг, 6 ноября, заявил военный корреспондент Александр Коц.

Он отметил, что Польша начинает «крупнейшую в истории военную подготовку», и к 2026 году власти страны планируют обучить 400 тысяч добровольцев. При этом, по его словам, Варшава тратит «колоссальные средства» на перевооружение армии и уже в ближайшем будущем будет обладать сильнейшей сухопутной армией в Евросоюзе.

— И с кем они собираются воевать? Вопрос риторический. Явно не с Германией в отместку за сентябрь 1939-го. Собственно, это и есть ответ на популярный сегодня вопрос: «Когда уже закончится война?» Она еще, по сути, и не начиналась. Когда у Запада закончатся украинцы, он натравит на нас поляков. Не ждем, а готовимся, — написал журналист в своем Telegram-канале.

26 октября депутат Государственной думы Андрей Колесник заявил, что СВО завершится в любой момент, когда это будет приемлемо для России. По словам парламентария, точной даты завершения боевых действий нет и быть не может.

