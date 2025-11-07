Желтая разметка доберется до дворов Петербурга

По инициативе администрации города желтая разметка может появиться не только у контейнерных площадок и проездов, но и у пешеходных дорожек и подходов к зданиям. Сейчас её разрешено наносить только на внутриквартальных территориях общего пользования, что ограничивает возможности муниципальных властей. Как отмечается в документе, за 2025 год не было согласовано ни одного проекта благоустройства с нанесением такой маркировки. При этом эксперимент в жилом комплексе «Шуваловский» показал эффективность меры: с февраля 2025 года там вынесено 753 постановления о нарушениях на общую сумму около 12 миллионов рублей.