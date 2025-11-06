Куда могут направиться бывшие бойцы ВСУ после окончания конфликта, рассказал политолог

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границах будет неспокойно, когда после завершения украинского конфликта военнослужащие ВСУ, привыкшие убивать, хлынут в другие страна. Такое мнение высказал член Общественной палаты Российской Федерации, политолог, телерадиоведущий Армен Гаспарян в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА.
После окончания вооруженного конфликта бойцы ВСУ, приученные сражаться и держать в руках оружие, могут отправиться за лучшей долей за пределы своей страны. Политолог считает, что сначала они будут грабить то, что есть рядом, а затем отправятся в страны побогаче. «Это, очевидно, территория Союзного государства, потому что поляки закроют границу намертво, им этот “бандерос” не нужен. А дальше на границах действительно может быть неспокойно. Собственно, почему Владимир Путин и Александр Лукашенко все время говорят об обороноспособности Союзного государства? Не потому, что им заняться нечем или это у них любимая тема. А потому что они получают информацию из серьезных источников. Это люди, склонные к анализу. Плюс очень серьезные референтные группы, которые показывают: эта проблема действительно существует. Здесь у Беларуси очень большой опыт, к сожалению, печальный. Сто лет назад набеги таких же “бандерлогов” шли с территории Польши», — подчеркнул Армен Гаспарян.
Изучая архивы, он видел, какие зверства творили подобные группировки. «И сейчас ровно такая же опасность существует», — отметил политолог.
Эксперт акцентировал внимание, что оставшийся контингент ВСУ за годы войны растерял свои лучшие качества. «Эта публика за три с половиной года все человеческое давно растеряла, если бы это было не так, вряд ли бы обворовывались храмы православные, вряд ли бы церковная утварь продавалась на маркетплейсах. Ведь это расчеловечивание, по большому счету. И вот этот контингент — самый что ни на есть опасный, потому что ни Бога, ни черта над ними нет. Сто лет назад такие в русской смуте были персонажи, и это заканчивалось чрезвычайно долгими баталиями с ними», — акцентировал внимание политолог.
Он отметил, что даже если предположить, что украинцы из ВСУ отправятся в Германию, то там их будут использовать в своих целях. «Там же еще есть коллаборационисты — и русские, и белорусские. Их же тоже будут использовать как-то. Вряд ли их отправят на пенсию куда-нибудь в район Барселоны, чтобы они там уживались. Нет, конечно. Этот материал расходный будут использовать по максимуму, — сказал Армен Гаспарян. — Мы по большому счету получили некий ремейк тех событий (столетней давности. — Прим. БЕЛТА)».-0-