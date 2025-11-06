Куда могут направиться бывшие бойцы ВСУ после окончания конфликта, рассказал политолог

После окончания вооруженного конфликта бойцы ВСУ, приученные сражаться и держать в руках оружие, могут отправиться за лучшей долей за пределы своей страны. Политолог считает, что сначала они будут грабить то, что есть рядом, а затем отправятся в страны побогаче. «Это, очевидно, территория Союзного государства, потому что поляки закроют границу намертво, им этот “бандерос” не нужен. А дальше на границах действительно может быть неспокойно. Собственно, почему Владимир Путин и Александр Лукашенко все время говорят об обороноспособности Союзного государства? Не потому, что им заняться нечем или это у них любимая тема. А потому что они получают информацию из серьезных источников. Это люди, склонные к анализу. Плюс очень серьезные референтные группы, которые показывают: эта проблема действительно существует. Здесь у Беларуси очень большой опыт, к сожалению, печальный. Сто лет назад набеги таких же “бандерлогов” шли с территории Польши», — подчеркнул Армен Гаспарян.