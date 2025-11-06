Представитель компании — производителя «Оземпика» упал в обморок перед Трампом

Встречу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома прервали, когда одному из участников стало плохо. Позже выяснилось, что им был Гордон Финдлэй из компании Novo Nordisk, производящей популярный препарат «Оземпик». Трансляцию встречи проводил Белый дом.
На видео, опубликованном в Telegram-канале RT, видно, как мужчина начал терять сознание, и к нему сразу же подошли на помощь.
Гордон Финдлэй из Novo Nordisk почувствовал себя плохо во время обсуждения соглашения о снижении цен на лекарства от ожирения, сообщают американские СМИ. Пресс-секретарь Белого дома заявил, что сейчас с ним все в порядке, передает RT.
«Оземпик» как раз относится к таким препаратам. Несмотря на то что изначально его разрабатывали для лечения диабета, вскоре его начали активно использовать в качестве катализатора похудения. Однако препарат вызвал много споров, поскольку вскрылись побочные эффекты от его использования. 6 июня европейский фармакологический регулятор обнаружил у «Оземпика» и лекарства от ожирения «Вегови» редкий побочный эффект, который приводит к потере зрения, — он может возникнуть у одного человека из десяти тысяч принимавших препарат.