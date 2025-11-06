Представитель компании — производителя «Оземпика» упал в обморок перед Трампом

«Оземпик» как раз относится к таким препаратам. Несмотря на то что изначально его разрабатывали для лечения диабета, вскоре его начали активно использовать в качестве катализатора похудения. Однако препарат вызвал много споров, поскольку вскрылись побочные эффекты от его использования. 6 июня европейский фармакологический регулятор обнаружил у «Оземпика» и лекарства от ожирения «Вегови» редкий побочный эффект, который приводит к потере зрения, — он может возникнуть у одного человека из десяти тысяч принимавших препарат.