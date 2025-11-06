Формировать здоровый образ жизни начнут в детских садах, заявил Кравцов

«Мы сейчас, Владимир Владимирович (Путин, президент РФ — ред.), с Ямпольской Еленой Александровной (советник президента РФ — ред.) разрабатываем программу воспитания в детских садах, в ней обязательно уделим внимание формированию здорового образа жизни и азам спортивной подготовки уже с детского сада», — сказал министр в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта.