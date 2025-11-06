Ричмонд
Формировать здоровый образ жизни начнут в детских садах, заявил Кравцов

Кравцов: формировать здоровый образ жизни и азы спортподготовки будут в детсадах.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Формировать здоровый образ жизни и азы спортивной подготовки начнут в детских садах, это будет включено в программу воспитания, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы сейчас, Владимир Владимирович (Путин, президент РФ — ред.), с Ямпольской Еленой Александровной (советник президента РФ — ред.) разрабатываем программу воспитания в детских садах, в ней обязательно уделим внимание формированию здорового образа жизни и азам спортивной подготовки уже с детского сада», — сказал министр в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта.

Кравцов добавил, что соответствующие привычки необходимо формировать с самого раннего возраста.