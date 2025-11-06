Ричмонд
Уволенный матом глава района в Самарской области официально ушел в отставку

Собрание представителей Кинельского района досрочно прекратило полномочия главы муниципалитета Юрия Жидкова. Об этом информирует сайт района.

В публикации указано, что «собрание решило принять отставку по собственному желанию» Юрия Жидкова, которая вступит в силу с 5 ноября 2025 года, говорится на сайте.

14 октября во время своего визита в Кинельский район губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев раскритиковал состояние социальных объектов, включая школы и Дом культуры, а также обнаружил в траве закладной камень с поврежденной мемориальной табличкой. Федорищев матом уволил главу района во время проверки местной школы, когда чиновники подошли к камню с разбитой мемориальной табличкой в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Жена уволенного Жидкова связала его снятие с должности с молодым возрастом главы Самарской области.

Спустя несколько дней стало известно, что Жидков находится в больнице под наблюдением врачей.

Причем это не первый раз, когда самарский глава так эмоционально высказывается о подчиненных. «Вечерняя Москва» собрала все инциденты с жесткими высказываниями губернатора и его участием в различных скандалах.

