Трамп: Индия «в основном» прекратила закупать нефть у России

31 октября в СМИ появилась информация о том, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии Indian Oil Corp (IOC) закупил пять партий российской нефти с поставкой в декабре у компаний, которые не попали под западные санкции. По данным журналистов, это решение было принято, несмотря на давление на страну со стороны США. Глава финансового отдела компании Анудж Джайн подчеркнул, что она продолжит закупки в случае их соответствия санкциям. До этого IOC отменила семь-восемь партий нефти из России из-за поставок от дочерних компаний, которые попали под ограничения.