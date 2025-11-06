Трамп: Индия «в основном» прекратила закупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп в четверг, 6 ноября, заявил, что Индия якобы «в основном» прекратила приобретение российской нефти. Американский лидер добавил, что его переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди по торговым вопросам проходят «отлично».
— (Индийские компании — прим. «ВМ») в основном прекратили покупать нефть у России. Он (Нарендра Моди — прим. «ВМ») мой друг. Хочет, чтобы я туда приехал, — отметил Трамп.
Он пообещал, что приедет в Индию, и в ответ на вопрос журналиста, случится ли это в 2026 году, ответил словами «возможно, да», передает ТАСС.
31 октября в СМИ появилась информация о том, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии Indian Oil Corp (IOC) закупил пять партий российской нефти с поставкой в декабре у компаний, которые не попали под западные санкции. По данным журналистов, это решение было принято, несмотря на давление на страну со стороны США. Глава финансового отдела компании Анудж Джайн подчеркнул, что она продолжит закупки в случае их соответствия санкциям. До этого IOC отменила семь-восемь партий нефти из России из-за поставок от дочерних компаний, которые попали под ограничения.