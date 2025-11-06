Миляев призвал контролировать занятия спортом молодежи призывного возраста

«У нас наблюдается прогрессивный рост доли занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, а доля представителей молодежи призывного возраста, признанных годными к военной службе без ограничений по состоянию здоровья, существенно не изменяется. В связи с этим предлагаю включить показатель доли граждан призывного возраста, чья физическая подготовленность к военной службе оценивается как удовлетворительная, в отраслевые и стратегические документы, обеспечив при этом ежегодный мониторинг данного показателя», — сказал Миляев во время заседания Госсовета.