Миляев призвал контролировать занятия спортом молодежи призывного возраста

Миляев предложил следить за занятиями спортом молодежи призывного возраста.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Губернатор Тульской области и глава комиссии Госсовета по развитию физической культуры и спорта Дмитрий Миляев предложил президенту РФ Владимиру Путину отслеживать количество молодых людей призывного возраста, занимающихся физкультурой и спортом.

«У нас наблюдается прогрессивный рост доли занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, а доля представителей молодежи призывного возраста, признанных годными к военной службе без ограничений по состоянию здоровья, существенно не изменяется. В связи с этим предлагаю включить показатель доли граждан призывного возраста, чья физическая подготовленность к военной службе оценивается как удовлетворительная, в отраслевые и стратегические документы, обеспечив при этом ежегодный мониторинг данного показателя», — сказал Миляев во время заседания Госсовета.