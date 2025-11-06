Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть Курчатова осталась без электричества

В городе Курчатове произошло внеплановое отключение электроснабжения, в результате которого ряд потребителей остались без электричества. Прекращение подачи электроэнергии не имеет отношения к каким-либо внешним факторам воздействия. Об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Срочная новость.

В городе Курчатове произошло внеплановое отключение электроснабжения, в результате которого ряд потребителей остались без электричества. Прекращение подачи электроэнергии не имеет отношения к каким-либо внешним факторам воздействия. Об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше