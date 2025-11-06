Часть Курчатова осталась без электричества

В городе Курчатове произошло внеплановое отключение электроснабжения, в результате которого ряд потребителей остались без электричества. Прекращение подачи электроэнергии не имеет отношения к каким-либо внешним факторам воздействия. Об этом заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.