В Британии указали на уязвимость новых бронемашин Ajax перед БПЛА РФ

Новые бронемашины Великобритании Ajax, которые стали поступать в армию с отставанием на восемь лет, уязвимы перед российскими БПЛА, передает британский телеканал Sky News.
«Ajax стоимостью почти 10 миллионов фунтов стерлингов (около 13 миллионов долларов — прим. ред.) и весом более 40 тонн потенциально уязвим для недорогих российских беспилотников», — заявила журналист Дебора Хейнс.
Контракт с компанией General Dynamics UK на создание 589 бронемашин Ajax заключили в 2014 году. Предполагалось, что поставки начнутся в 2017-м. Однако это произошло через восемь лет — в 2025 году. Испытания два раза приостанавливали из-за проблем со здоровьем экипажей. У военных ухудшался слух и появлялись отеки суставов. Эксперты связывали это с конструктивными дефектами Ajax.
Ранее сообщалось, что специалисты выявили серьезные уязвимости немецкого танка Leopard 2.