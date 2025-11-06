Ричмонд
В Британии указали на уязвимость новых бронемашин Ajax перед БПЛА РФ

Стоимость бронемашин Ajax составляет около 13 миллионов долларов.

Источник: Аргументы и факты

Новые бронемашины Великобритании Ajax, которые стали поступать в армию с отставанием на восемь лет, уязвимы перед российскими БПЛА, передает британский телеканал Sky News.

«Ajax стоимостью почти 10 миллионов фунтов стерлингов (около 13 миллионов долларов — прим. ред.) и весом более 40 тонн потенциально уязвим для недорогих российских беспилотников», — заявила журналист Дебора Хейнс.

Контракт с компанией General Dynamics UK на создание 589 бронемашин Ajax заключили в 2014 году. Предполагалось, что поставки начнутся в 2017-м. Однако это произошло через восемь лет — в 2025 году. Испытания два раза приостанавливали из-за проблем со здоровьем экипажей. У военных ухудшался слух и появлялись отеки суставов. Эксперты связывали это с конструктивными дефектами Ajax.

Ранее сообщалось, что специалисты выявили серьезные уязвимости немецкого танка Leopard 2.

