УФНС Москвы ведет проверки скрытых доходов неработающих россиян

Повышенный интерес налоговой службы касается граждан, не отражающих свои фактические доходы.

Источник: Комсомольская правда

Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) в Москве начало проверки скрытых доходов якобы неработающих граждан, проживающих в столице. Об этом заявила глава московского отделения ФНС Марина Третьякова.

«Вопрос проведения мероприятий в отношении “неработающих” граждан будет находиться на постоянном контроле», — говорится в сообщении.

По словам Третьяковой, мероприятия в отношении трудоспособных неработающих жителей столицы были инициированы в 2025 году и затрагивают граждан, не отражающих свои фактические доходы, подлежащие налогообложению.

Представитель УФНС по Москве также отметила, что проблема нелегальных трудовых отношений создает риски в сфере рынка труда, а также может привести к потере доходов для бюджета страны.

Ранее KP.RU сообщал, что ФНС предупредила россиян о необходимости уплатить налоги на недвижимость, участки и транспорт за 2024 год до 1 декабря текущего года.