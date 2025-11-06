Ричмонд
Глава района ЯНАО ответил на претензии жителей по уборке снега

В Пуровской районе (ЯНАО) накануне прошел сильный снегопад, Тарко-Сале завалило снегом. Местные жители в соцсетях недоумевают, почему власти не предприняли заранее мер, но глава района Кирилл Трапезников заявил, что нет возможности убрать город за один день при таких осадках.

Техника в городе работает круглосуточно.

«Уборка снега — в приоритете ежедневных задач. После метели и снегопада продолжаем устранять последствия. На все обращения реагируем, но убрать весь город за один день невозможно, идем поэтапно и обязательно контролируем качество», — сообщил Трапезников в своем telegram-канале.

«Уборка снега — в приоритете ежедневных задач. После метели и снегопада продолжаем устранять последствия. На все обращения реагируем, но убрать весь город за один день невозможно, идем поэтапно и обязательно контролируем качество», — сообщил Трапезников в своем telegram-канале.

Дорожные службы работают в усиленном режиме. Днем в Тарко-Сале на линии работала 31 единица техники, в ночь выводилось 9 спецмашин. Водителей просят убирать автомобили, так как сейчас коммунальщики приступили к уборке дворов.