Глава района ЯНАО ответил на претензии жителей по уборке снега

«Уборка снега — в приоритете ежедневных задач. После метели и снегопада продолжаем устранять последствия. На все обращения реагируем, но убрать весь город за один день невозможно, идем поэтапно и обязательно контролируем качество», — сообщил Трапезников в своем telegram-канале.