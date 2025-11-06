ВМО: последние 11 лет стали наиболее жаркими за всю историю наблюдений

В Бразилии 6−7 ноября проходит Климатический саммит с участием лидеров стран Европы, Латинской Америки и Африки. Это мероприятие станет отправной точкой для 30-й Конференции ООН по изменению климата (COP30), которая пройдет с 10 по 21 ноября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее заявил, что в рамках климатического саммита страны должны достичь соглашения о выделении ежегодно 1,3 триллиона долларов к 2035 году на финансирование мер по борьбе с последствиями изменения климата в развивающихся странах.