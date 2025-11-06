Ричмонд
ВМО: последние 11 лет стали наиболее жаркими за всю историю наблюдений

Цель сдержать потепление климата на уровне +1,5°C с большой вероятностью будет нарушена в ближайшие годы, отметили во Всемирной метеорологической организации.

Источник: Аргументы и факты

Всемирная метеорологическая организация выпустила отчет, в котором говорится, что последние 11 лет стали наиболее жаркими в истории наблюдений на планете и эта тенденция сохранится из-за постоянно растущей концентрации парниковых газов в атмосфере.

В докладе ВМО подчеркивается, что с 2015 по 2025 годы зарегистрированы наиболее высокие температурные показатели за 176 лет наблюдений, причем последние три года этого периода оказались самыми знойными. По данным за январь-август 2025 года, средняя температура на поверхности Земли превысила доиндустриальный уровень на 1,42°C.

Отмечается неуклонный рост теплосодержания океана и концентрации парниковых газов, удерживающих тепло. Эти показатели достигли пиковых значений в 2024 году и продолжают увеличиваться в текущем, 2025 году.

«Рекордные концентрации парниковых газов приводят к рекордной жаре. Морские льды и ледники продолжают таять. Экстремальные погодные условия приводят к масштабным социальным и экономическим потрясениям», — пишут авторы доклада.

В ВМО признают, что цель удержания глобального потепления в пределах 1,5°C, вероятно, будет превышена в ближайшие годы, однако сохраняется надежда на возвращение к этому целевому показателю к концу нынешнего столетия.

В Бразилии 6−7 ноября проходит Климатический саммит с участием лидеров стран Европы, Латинской Америки и Африки. Это мероприятие станет отправной точкой для 30-й Конференции ООН по изменению климата (COP30), которая пройдет с 10 по 21 ноября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее заявил, что в рамках климатического саммита страны должны достичь соглашения о выделении ежегодно 1,3 триллиона долларов к 2035 году на финансирование мер по борьбе с последствиями изменения климата в развивающихся странах.

