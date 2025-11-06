IT-эксперт Геллер: государственный сервис проверки нянь будет востребован

В Госдуме предложили запустить платформу, посредством которой можно будет проверить няню. Эксперт в области IT, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер отметил, что воплотить идею в жизнь вполне реально.
Это поможет людям, которые ищут нянь и смогут реально оценить кандидата.
— Сейчас никакой объективной информации не найдешь, везде обман, — говорит 360.ru специалист.
Для реализации задумки необходима платформа, куда будут стекаться все документы. На основании этих данных потом пользователи смогут проверять няню.
— Если запрос есть — нужно делать какое-то государственное решение. Безусловно, оно будет полезно, — пояснил Геллер.
Только на официальной государственной платформе разработчики смогут обеспечить безопасность соискателей. А вот на частных персональные данные пользователей могут быть скомпрометированы.
Геллер отметил, что «некоторые сомнительные компании халатно распоряжаются документами».
Тем временем, в начале октября 2025 года средняя предлагаемая россиянам зарплата составила 80 тыс. рублей (+14% за год), а воспитателям и няням предлагали в среднем 49,7 тысяч рублей, пишет «Газета.Ru».
В Госдуме рассматривают возможность использования средств материнского капитала для оплаты услуг нянь. Но перед реализацией этой инициативы необходимо установить четкие правила для деятельности помощников по уходу за детьми, пишет ОТР.