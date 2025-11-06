Хинштейн сообщил о временном отключении электричества в Курчатове

Население призывают запастись терпением.
В Курчатове (Курская область) произошло аварийное отключение электроэнергии. Часть горожан осталась без света, пояснил губернатор региона Александр Хинштейн.
«В городе произошло аварийное отключение. Часть потребителей — без электричества. Прошу обратить внимание, что это никак не связано с внешним воздействием. Причин для беспокойства нет», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
По данным властей, аварийные бригады уже занимаются устранением проблемы. По словам Хинштейна, в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.
URA.RU рассказывало ранее, что без света остались порядка 200 тысяч жителей Херсонской области. До этого ряд городов ЛНР были обесточены из-за системного сбоя.