Блогер Валя Карнавал вышла замуж за предпринимателя Аргишти Эвояна

Известная блогер и певица Валя Карнавал (настоящее имя Валентина Карнаухова), возможно, вышла замуж за предпринимателя Аргишти Эвояна. Соответствующее фото девушка опубликовала в соцсети.
На обнародованном снимке Валя продемонстрировала свадебный образ, букет и обручальное кольцо, но почему-то на безымянном пальце левой руки. При этом пара никак не комментировала данную новость.
На этом фоне, вполне возможно, что речь о замужестве Вали Карнавал не идет. А белое платье и соответствующий антураж является всего лишь образом для фотосессии или другого мероприятия.
Как писал сайт KP.RU, 4 ноября Валя Карнавал пожаловалась в своих соцсетях на хейт. Девушка призналась, что переживает о своей будущей дочери, которой придется объяснять, за что люди ругают ее маму. Подобные размышления певицы произошли на фоне длительных отношений Вали с предпринимателем. Имя избранника она тщательно скрывает. Предположительно, речь идет об Аргишти Эвояне.