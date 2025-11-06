Блогер Валя Карнавал вышла замуж за предпринимателя Аргишти Эвояна

Как писал сайт KP.RU, 4 ноября Валя Карнавал пожаловалась в своих соцсетях на хейт. Девушка призналась, что переживает о своей будущей дочери, которой придется объяснять, за что люди ругают ее маму. Подобные размышления певицы произошли на фоне длительных отношений Вали с предпринимателем. Имя избранника она тщательно скрывает. Предположительно, речь идет об Аргишти Эвояне.