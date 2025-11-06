Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦРПТ: 80% компаний на рынке БАДов оказались фиктивными производителями

Замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов заявил, что только шесть из 32 фирм на рынке БАДов смогли подтвердить реальное производство.

Источник: Комсомольская правда

Порядка 80% компаний на рынке биологически активных добавок (БАДов) оказались фиктивными производителями. Об этом заявил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

«Мы столкнулись с ситуацией, когда юридические лица лишь имитируют производство, чтобы получать коды маркировки для товаров, ввозимых из-за рубежа», — сообщил он в ходе заседания совета Торгово-промышленной палаты России.

Юсупов заявил, что почти восемь из десяти компаний на рынке БАДов, прошедших проверку ЦРПТ и Роспотребнадзора, оказались псевдопроизводителями. Так, из 32 фирм лишь шесть смогли подтвердить реальное производство биодобавок, в то время как по другим заявленным адресам находились жилые дома или пустые участки.

Ранее KP.RU сообщал о нарушениях на производстве БАДов, которые угрожают здоровью россиян.