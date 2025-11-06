ЦРПТ: 80% компаний на рынке БАДов оказались фиктивными производителями

Порядка 80% компаний на рынке биологически активных добавок (БАДов) оказались фиктивными производителями. Об этом заявил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.
«Мы столкнулись с ситуацией, когда юридические лица лишь имитируют производство, чтобы получать коды маркировки для товаров, ввозимых из-за рубежа», — сообщил он в ходе заседания совета Торгово-промышленной палаты России.
Юсупов заявил, что почти восемь из десяти компаний на рынке БАДов, прошедших проверку ЦРПТ и Роспотребнадзора, оказались псевдопроизводителями. Так, из 32 фирм лишь шесть смогли подтвердить реальное производство биодобавок, в то время как по другим заявленным адресам находились жилые дома или пустые участки.
