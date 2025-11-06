ЦРПТ: 80% компаний на рынке БАДов оказались фиктивными производителями

Юсупов заявил, что почти восемь из десяти компаний на рынке БАДов, прошедших проверку ЦРПТ и Роспотребнадзора, оказались псевдопроизводителями. Так, из 32 фирм лишь шесть смогли подтвердить реальное производство биодобавок, в то время как по другим заявленным адресам находились жилые дома или пустые участки.